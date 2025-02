Kampf gegen reiche Russen

Was gut gemeint war, ist offensichtlich aber nicht gut gemacht. t-online hatte schon mehrfach darüber berichtet, dass der Aufbau der Behörde stockt , Mitarbeiter fehlen und auch der Umfang an festgesetztem Vermögen immer weniger wird.

Keine Entwicklung

Für 2024 plante das Bundesfinanzministerium mit 121,6 Arbeitskräften. Doch nur 45 Beschäftigte befinden sich im Dienst. Demnach arbeiten 39 Angestellte in Vollzeit und 6 in Teilzeit, was gut 43,5 Vollzeitstellen entspricht. Es gibt also eine große Lücke an Arbeitskräften. Die Mitarbeiter, die für die ZfS arbeiten, wurden zum großen Teil auch nicht neu eingestellt, sondern stammen aus der Zollverwaltung: nämlich 70 Prozent. So geht es aus der Antwort auf die schriftliche Frage von Andreas Görke hervor.