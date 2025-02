Der ehemalige "Bild"-Chef Kai Diekmann bereut das Verhalten seiner Zeitung gegenüber Gerhard Schröder. Auch bei aktuelleren Debatten nimmt er den Altkanzler in Schutz.

"Die "Bild"-Zeitung unter meiner Führung stand in zwei historischen Situationen auf der falschen Seite der Geschichte", sagte Diekmann der "Augsburger Allgemeinen": "Wir haben die 'Agenda 2010' abgelehnt, und wir haben den Irakkrieg im Jahr 2003 bejubelt", sagte er. Schröder habe eine deutsche Beteiligung an dem Krieg abgelehnt und die Arbeitsmarktreformen durchgesetzt. "Er hat in beiden Situationen richtig gehandelt", sagte Diekmann.