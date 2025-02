In den letzten Monaten wurde Deutschland immer wieder von Krisen getroffen. Laut einer Umfrage glauben die Deutschen nicht, dass sich daran so schnell etwas ändern wird.

Trotz der Wahl scheint die Mehrheit der Deutschen nicht an einen schnellen Wandel zum Besseren zu glauben: In einer exklusiv für t-online durchgeführten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa gaben 47 Prozent der Deutschen an "eher pessimistisch" auf die kommenden Monate zu blicken.

Bei Anhängern von AfD und BSW ist die Stimmung schlecht

Je nach Parteipräferenz ändert sich der Blick in die Zukunft – allerdings nur leicht. Vor allem die Anhänger des BSW schauen größtenteils negativ in die Zukunft: 76 Prozent von ihnen gaben laut der Umfrage an, eher pessimistisch auf die kommenden Monate zu schauen. Ähnlich ist das Bild bei der AfD – hier erklärten 62 Prozent der Anhänger, dass sie eher pessimistisch in die Zukunft schauen.