Abstimmung in Zwickau

28.02.2025

28.02.2025

Bundeswehr-Werbung auf einer Straßenbahn in Zwickau: Sie ist jetzt untersagt worden. (Quelle: Jan Woitas)

In Zwickau wirbt die Bundeswehr auf Straßenbahnen. Dies beendete eine Mehrheit aus AfD, BSW und Stadträten der CDU.

Kommunalpolitiker der AfD , des BSW und der CDU sowie ein rechtsextremistischer Vertreter haben in Zwickau der Bundeswehr die Werbung auf Straßenbahnen und Liegenschaften untersagt. Sie lehnten damit erneut einen Vorstoß von Bürgermeisterin Constanze Arndt (Bündnis für Zwickau) ab, die sich von einer Werbung für Nachwuchskräfte Mehreinnahmen für die Stadt versprach.

Eine Mehrheit im Stadtrat lehnte das Ansinnen bereits im Januar ab, die Bürgermeisterin legte jedoch Widerspruch ein. Sie befürchtete negative Auswirkungen auf den Ruf der Stadt. In der kontroversen Debatte in der jüngsten Stadtratssitzung argumentierte Arndt, dass die Bundeswehr eine demokratische Institution sei, die gut ausgestattet werden müsse. CDU-Stadtrat Michael Luther pflichtete ihr bei: "Wer für das Werbeverbot ist, ist gegen die Bundeswehr", sagte er. Doch zwei seiner Fraktionskollegen sahen das anders und stimmten – ebenso wie ein Vertreter der rechtsextremen Gruppe ‘Freies Sachsen’ – für das Verbot.

Dessen Befürworter argumentierten, dass die Bundeswehr jahrzehntelang auch ohne gezielte Nachwuchswerbung ausgekommen sei In dem Antrag heißt es: "In Liegenschaften der Stadtverwaltung und der kommunalen Unternehmen sowie Fahrzeugen und sonstigen Präsentationsflächen wird auf Werbung für Kriegsdienst und Rüstungsprodukte verzichtet." Damit soll sich Zwickau als "Stadt des Friedens und der Völkerverständigung" positionieren.

BSW: Bundeswehr ist keine Katastrophenschutzeinheit

Bürgermeisterin Arndt hatte auch befürchtet, dass sich das Verhältnis zur Bundeswehr verschlechtern könnte, die zuletzt auch bei Hochwasserkatastrophen geholfen habe. Sven Quilitzsch vom BSW, das den Antrag eingebracht hat, widersprach. Die Bundeswehr sei in erster Linie auch keine Katastrophenschutzeinheit, sondern werbe für den Kriegsdienst. Er halte Werbung für das Technische Hilfswerk oder den Bundesfreiwilligendienst für angebrachter.

Der Bundeswehr standen 2024 nach eigenen Angaben 58 Millionen Euro für Nachwuchswerbung zur Verfügung. Sie sei einer der größten Ausbilder und Arbeitgeber in Deutschland und auf Fachkräfte angewiesen, erklärte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. "Die Bundeswehr sorgt für unsere Sicherheit – insbesondere angesichts der aktuellen Bedrohungslage. Dafür muss sie personell gut aufgestellt sein." Als Parlamentsarmee sei es zudem wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Auch dazu diene die Präsenz in der Öffentlichkeit.