Dieser 4. März 2025 wird in die bundesdeutsche Geschichte eingehen. Noch haben CDU , CSU und SPD keine neue Bundesregierung gebildet, doch sie treffen bereits gewichtigere Entscheidungen als alle Regierungen der vergangenen 25 Jahre. Was CDU-Chef Friedrich Merz , SPD-Chef Lars Klingbeil und der CSU-Vorsitzende Markus Söder an diesem Dienstagabend gemeinsam verkündet haben , ist nichts Geringeres als eine Revolution von oben: Im notorisch blockierten deutschen Finanzsystem öffnen sie die Geldschleusen sperrangelweit. Vorbei ist die Zeit der starren Finanzkontrolle, jetzt wird nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt:

Die schwarz-roten Füllhornpolitiker sparen nicht mit Superlativen. "Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: whatever it takes", verkündet Merz, also was auch immer es braucht. "Wir werden alles tun, um unser Land zu schützen", verspricht Markus Söder, "für die Sicherheit: no limit! Alles, was die Bundeswehr braucht." Und weiter: "Wir rüsten komplett auf – militärisch und technologisch. An unserer Entschlossenheit soll niemand zweifeln."