Aktualisiert am 10.03.2025 - 20:37 Uhr

Aktualisiert am 10.03.2025 - 20:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Boris Pistorius scheint nicht sehr angetan von den Sondierungsgesprächen mit der Union. Vor allem zwei Kollegen seien ihm negativ aufgefallen, so der SPD-Politiker.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll scharfe Kritik an den Verhandlern der Unionsseite zum Thema Migration geübt haben. "Ich sag’s Euch wie es ist: Diese Gesprächspartner waren die mit Abstand unangenehmsten. Humanität und Verantwortung für andere Menschen? Null komma null", sagte Pistorius nach Informationen des "Stern" in der Sitzung des SPD-Bundestagsfraktion am Montag.