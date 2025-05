Söder verteidigt Zurückweisungen an der Grenze

Bayerns Regierungschef Markus Söder setzt auf eine harte Linie in der Migrationspolitik – auch abseits der Grenzen. Die Polizeigewerkschaft meldet Bedenken an.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sieht keine rechtlichen Bedenken bei Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Außengrenze. "Man kann es machen und wir machen es", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Zugleich erwartet er von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt auch einen schärferen Kurs in in anderen Bereichen der Migrationspolitik. "Das ist ein wuchtiger Einstieg", sagte Söder zu den Zurückweisen an der Grenze, "aber es kommt noch mehr. Neben der Änderung des Staatsbürgerschaftsrechtes werden Flüge aus Afghanistan gestoppt. Abschiebungen werden verstärkt durch die Ausweisung und Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten."