Entwicklungspolitik gehört ins Außenministerium

Es gab mal einen Minister, der mir mit großem Selbstbewusstsein die Hackordnung in der Bundesregierung erklärte: Ganz oben steht das Kanzleramt, dann kommt das Finanzministerium und danach das für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Das Außenministerium braucht dagegen eigentlich niemand, wird ohnehin alles vom Kanzler entschieden, gab der Minister noch an.

Natürlich ist die Realität eine völlig andere: Entwicklungspolitik ist auch ein Instrument der Diplomatie und gehört deshalb ins Außenministerium. Deutschland könnte also sparen und die Aufgaben des Entwicklungsministeriums in das Auswärtige Amt ziehen.

Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die deutsche Entwicklungspolitik gänzlich gestoppt werden soll: Die Polemik, mit der verschiedene Parteien in der Vergangenheit deutsche Gelder für "Radwege in Peru" kritisiert haben, hat dazu geführt, dass eine sachliche Diskussion über die Zukunft des Ministeriums kaum mehr möglich ist. Aber ob die Entwicklungspolitik wirklich ein mehr als 11 Milliarden Euro teures Haus braucht? Dafür lieber das Auswärtige Amt aufwerten, Doppelstrukturen einstreichen und so einen Teil der Mitarbeiter einsparen, dafür einen Staatsminister für Entwicklungshilfe mehr einstellen.

Schluss mit der Brumm-Brumm-Subvention

Der Staat wiederum könnte durch ein Streichen der Pauschale, die wie eine Subvention wirkt, laut einer Schätzung des Bundesfinanzministeriums von 2018 über Mehreinnahmen von sechs Milliarden verfügen. Heute wäre die Summe vermutlich noch einmal deutlich höher. In jedem Fall: Viel Geld, das sich zumindest in Teilen auch investieren ließe in a) einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder b) in Zuschüsse für das günstige "Deutschlandticket".