Söders Aussage sorgt im Bundesrat für Gelächter

" Historische Zeiten erfordern historische Maßnahmen ", sagte Söder. So sei das Vertrauensverhältnis zu den USA bei ihm tief berührt. Das geplante Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur sei wie ein deutscher Marshallplan. Es müsse genau überlegt sein, wofür das Geld ausgegeben werde. Der Marshallplan war ein milliardenschweres Programm für den Wiederaufbau der Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

Vor historischer Abstimmung: Söder fordert weitere Reform

Söder bekräftigte in seiner Rede die Forderung nach einer Reform des Länderfinanzausgleichs. "Die Schuldenbremse für Länder anzugleichen, ist eine Frage der Fairness für alle", sagte er. An anderer Stelle könne es aber auch "ziemlich unfair" zugehen, jedenfalls aus Sicht einiger Länder, nämlich beim Länderfinanzausgleich.

"Wir können das auf Dauer so nicht mehr weitermachen. Bayern zahlt fast 60 Prozent des Länderfinanzausgleichs. Das sind fast zehn Milliarden pro Jahr." Es wäre absurd, wenn Bayern über Schulden nachdenken müsse, nur um den Länderfinanzausgleich zu bezahlen, sagte Söder. "Das ist aus unserer Sicht nicht demokratisch und verantwortbar und ich glaube, es gibt auch einige andere Bundesländer, die dieses Ganze in der Dimension genauso sehen."

Finanzpaket im Bundesrat: Söder feiert historische Abstimmung

"Deutschland wird wieder wehrfähig und kann sich selbst schützen. Die #Investitionen für die Infrastruktur sind zudem ein Bekenntnis an die junge Generation, weil wir den Sanierungsstau und damit die verdeckte Verschuldung endlich auflösen. Investieren kann aber nur die erste Phase sein: Jetzt braucht es auch Konsolidierung und Reformen. Dazu gehören schnellere Planungen, weniger Bürokratie und mehr Investition in Forschung und Technik. Nur so kann dieses Paket auch kraftvoll wirken", heißt es in dem Post des CSU-Chefs weiter.