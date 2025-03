Kritik von Umweltverbänden

Grüne sehen Klimaziele in Gefahr

Das Heizungsgesetz der Ampel

Das als Heizungsgesetz bekannt gewordene Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist seit Anfang 2024 in Kraft. Es schreibt vor, dass in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten nur Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für bestehende Gebäude sollen die Vorgaben erst greifen, wenn die kommunale Wärmeplanung vorliegt – ab Mitte 2026 in Großstädten, ab Mitte 2028 in kleineren Kommunen. Der Einbau klimafreundlicher Heizungen wie etwa von Wärmepumpen wird staatlich gefördert.