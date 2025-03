Merz dämpft Erwartungen an finale Gespräche mit SPD

Bislang haben Union und SPD in 16 Arbeitsgruppen über eine Koalition verhandelt. Seit Freitagabend verhandeln die Chefs persönlich über die größten Streitpunkte.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder fasste es so zusammen: Nach der ersten Phase der Koalitionsgespräche komme es "jetzt auf die zweite Halbzeit an". Der SPD-Ko-Chef Lars Klingbeil warnte: "Die Aneinanderreihung von vielen guten Forderungen macht noch keinen Koalitionsvertrag". Und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erklärte: Er gehe "mit großer Zuversicht in die nächsten Tage. Aber es liegen auch noch einige Brocken vor uns." Die Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD erreichen die finale Runde.