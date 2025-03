Joint mit Cannabis: In den Koalitionsverhandlungen drängt die CSU auf eine restriktive Drogenpolitik (Archivbild). (Quelle: Friso Gentsch/dpa/dpa-bilder)

Bayern sträubt sich gegen eine progressive Drogenpolitik. Jetzt will die CSU das größte Projekt der Ampelkoalition wieder abschaffen.

In den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ist das Thema strittig. Die Hoffnung, dass durch die Teillegalisierung von Cannabis die kriminelle Szene geschwächt würde, bezeichnete Herrmann als "total trügerisch". Sie werde sich auch in Deutschland nicht erfüllen. "Wir erleben in Europa, wie Drogenbosse nun mit noch härteren Mitteln ihre Geschäfte betreiben", sagte er.