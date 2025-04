Landkreistag will keine Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen

Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat für einen generellen Aufnahmestopp von Migranten aus Kriegs- und Krisengebieten plädiert. "Wir stellen letztlich infrage, ob wir Bürgerkriegsflüchtlinge überhaupt aufnehmen müssen, oder ob diese Menschen nicht besser in angrenzenden Bereichen der Krisenregionen verbleiben sollten", sagte DLT-Präsident Achim Brötel (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Sonntagausgabe). Auch die Politiker in Berlin müssten "die Augen öffnen und sehen, dass wir nicht mehr grenzenlos weitere Flüchtlinge aufnehmen und vor allem auch integrieren können".

Die Welt sei eine andere als 2015, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbands mit Bezug auf die damalige Flüchtlingskrise. Vor zehn Jahren habe es eine bewundernswerte ehrenamtliche Hilfsbereitschaft gegeben. Damals habe es aber auch noch nicht "die gewaltigen Probleme in den Schulen, auf dem Arbeitsmarkt, und mit dem Anstieg der auch zumindest teilweise auf ein anderes Frauenbild zurückzuführenden sexuellen Kriminalität" gegeben.

"Das sind einfach zu viele"

Allein in den vergangenen zehn Jahren seien vier Millionen Menschen mehr nach Deutschland gekommen. "Das sind einfach zu viele", stellte Brötel fest. Der DLT-Präsident appellierte in diesem Zusammenhang an CDU und SPD, die von CDU-Chef Friedrich Merz angekündigte Migrationswende zügig anzupacken, insbesondere mit Blick auf die mögliche Stärkung antidemokratischer Kräfte.