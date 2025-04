Union und SPD ringen noch immer um die Flüchtlingspolitik der neuen Bundesregierung. Bis es konkrete Ergebnisse gibt, will Deutschland sich aus einem UN-Projekt zurückziehen.

Nach dpa-Informationen sollen nur Fälle, in denen die Verfahren schon weit fortgeschritten sind noch ausnahmsweise zugelassen werden. Union und SPD hatten in ihrem Sondierungspapier festgelegt, freiwillige Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich zu beenden und keine neuen solchen Programme aufzulegen.