Das große Finanzpaket ist verabschiedet, das Grundgesetz geändert, der Koalitionsvertrag steht. Das war der eher einfache Teil der Aufgabe, der schwierige beginnt jetzt. Dazu braucht es eine klare Strategie: "How to spend it" – wie wir’s ausgeben sollten.

Auf drei Grundsätze kommt es jetzt an

Eine Chance dazu hat sie verdient. Und mit dem gerade beschlossenen Finanzpaket hat sie sogar eine gute Ausgangslage, jedenfalls eine, von der die Vorgängerregierung nur träumen konnte. In Bezug auf die Nutzung der gerade beschlossenen fiskalischen Spielräume kommt es jetzt auf eine richtige Priorisierung und die Implementierung effizienter Verfahren an. Dabei müssen drei Grundsätze befolgt werden.

Erstens dürfen keine haushaltspolitischen Verschiebebahnhöfe entstehen. Bei der Verteidigung wäre es richtig, die Quote von 1 Prozent im Kernhaushalt des Bundes gemessen am BIP um etwa 0,2 Prozent pro Jahr anwachsen zu lassen. Es wäre ein wichtiges Signal an die Politik selbst, aber auch an die Bürger dieses Landes, dass wir es wirklich ernst meinen mit der Zeitenwende.