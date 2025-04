Angeführt von einer Reiterin mit Russlandflagge fuhren Putins "Nachtwölfe" am Freitag in Torgau vor. (Quelle: Hendrik Schmidt)

Im sächsischen Torgau wurde am Freitag an eine historische Begegnung vor 80 Jahren erinnert. Dann tauchten russische Rocker auf, die gar nicht im Land sein dürften.

Die mit Kremlchef Putin verbündete russische Rockerbande "Nachtwölfe" hat am Nachmittag den sogenannten Elbe Day im sächsischen Torgau gestört. An dem Tag wird des historischen Aufeinandertreffens von US- und sowjetischen Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht.