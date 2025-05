Tschentscher erneut als Hamburger Regierungschef bestätigt

Gut zwei Monate nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch erneut zum Ersten Bürgermeister gewählt.

Er will weitere fünf Jahre an der Spitze einer Koalition aus SPD und Grünen regieren. Beide Parteien haben in der Bürgerschaft 70 von 121 Sitzen, zur Wahl Tschentschers waren mindestens 61 nötig, er erhielt 71.