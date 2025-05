Schwarz-rote Grenzpolitik Merz an EU-Nachbarn: "Sie wissen alle, wie wir es meinen"

CDU-Chef Friedrich Merz spricht beim Landesparteitag in Stuttgart: Laut dem Bundeskanzler zeigt die verschärfte deutsche Grenzpolitik bereits Wirkung. (Quelle: IMAGO/imago)

Die verschärfte Migrationspolitik von Schwarz-Rot löst Unmut bei den EU-Nachbarn aus. Laut Kanzler Merz aber sind alle Maßnahmen abgesprochen.

Die neue Migrationspolitik der Bundesregierung steht aus Sicht von Kanzler Friedrich Merz (CDU) nicht im Widerspruch zu den europäischen Partnern. "Bitte lassen Sie sich nicht von irgendjemandem sagen, das sei jetzt sozusagen gegen unsere europäischen Nachbarn", sagte Merz auf dem Landesparteitag der Südwest-CDU in Stuttgart. "Ich habe mit allen gesprochen, und sie wissen alle, wie wir es meinen: Wir wollen dieses Problem gemeinsam lösen, aber wir können es nicht akzeptieren, dass ein großer Teil des ungelösten Problems in der Bundesrepublik Deutschland ankommt."

Deshalb ändere man das nun – und die Zahlen gingen nach einer Woche bereits runter, sagte Merz. Die Regierung werde dafür sorgen, dass das Thema so gelöst werde, dass Städte und Gemeinden wieder Luft zum Atmen hätten und dass Deutschland wieder ein offenes, tolerantes, ausländerfreundliches Land sein könne.

Polen und die Schweiz kritisieren deutsche Grenzpolitik

Im Koalitionsvertrag steht der Satz: "Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen." Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte nach seinem Amtsantritt angekündigt, die deutschen Grenzen schärfer kontrollieren zu lassen. Auch Asylsuchende sollen demnach an der Grenze zurückgewiesen werden können.

Polens Regierungschef Donald Tusk hatte den Kurswechsel beim Antrittsbesuch von Merz in Polen scharf kritisiert und festgestellt: "Deutschland wird in sein Gebiet lassen, wen es will. Polen wird nur in sein Gebiet lassen, wen es akzeptiert." Auch aus der Schweiz kam Kritik.

"Immer mehr Menschen sehen die Gefahr": CDU-Ministerpräsident widerspricht Friedrich Merz

Merz erwartet mehr von Schwarz-Rot als die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags

Aus Sicht von Merz muss die neue Bundesregierung zudem mehr voranbringen als im Koalitionsvertrag vereinbart. "Wir haben in den Koalitionsvertrag viele richtige Dinge aufgeschrieben", sagte Merz in Stuttgart. Aber man habe auch Fragen offen gelassen – etwa die, wie man mit dem demografischen Wandel und der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme umgehen wolle. Aus Zeitgründen habe man diese Frage nicht beantworten können, die CDU selbst habe sie auch noch nicht abschließend beantwortet, räumte Merz ein.

"So wie es heute ist, kann es allenfalls noch für ein paar wenige Jahre bleiben", sagte Merz. Diese wenigen Jahre müsse man nutzen, um grundlegende Reformen der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung auf den Weg zu bringen. Merz sagte, er sei optimistisch. Solche Reformen könne die Union ohne oder gar gegen die Sozialdemokraten sowie ohne oder gar gegen Gewerkschaften kaum durchsetzen. Vielleicht stecke in einer solchen Koalition, die keine Liebesheirat sei, auch eine große Chance.

Steuererleichterungen für Unternehmen sollen bald kommen

Ein Versprechen des Koalitionsvertrags soll schon in den kommenden Wochen erfüllt werden: die Steuererleichterungen für Unternehmen. "Wenn wir es hinbekommen, wollen wir noch vor den Sommerferien steuerpolitische Entscheidungen treffen", sagte Merz. Sein Ziel sei, hier "so schnell wie möglich" voranzukommen – die Details müssten aber noch in der Koalition besprochen werden.

Die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Vorhaben beinhalten eine massive Ausweitung von Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen; zudem soll ab 2028 die Körperschaftssteuer schrittweise sinken.