Zahl der Arbeitssuchenden stieg zuletzt

Als Konsequenz kündigte Hoffmann an, die schwarz-rote Bundesregierung werde das Bürgergeld in eine neue Form der Grundsicherung überführen. Ziel sei es, die Arbeitsaufnahme für Leistungsbezieher "zur obersten Priorität" zu machen. Es benötige mehr Anreize für den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt – auch mit Blick auf den bestehenden Fachkräftemangel. "Es ist für eine Volkswirtschaft, in der Millionen Arbeitskräfte gesucht werden, nicht hinnehmbar, dass es zu wenig Anreize gibt", so Hoffmann weiter.