Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland hat im Jahr 2024 einen neuen Höchststand erreicht. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) zählte 8.627 Fälle, rund 77 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits 2023 hatte die Organisation einen starken Anstieg verzeichnet. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten Jahresbericht hervor.

Besonders seit dem Überfall der islamischen Terrorgruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sei ein "ungebremster Anstieg" antisemitischer Vorfälle in Deutschland zu beobachten, heißt es in dem Bericht. Viele Jüdinnen und Juden empfänden diesen Tag als tiefe Zäsur. "Ihr Leben teilt sich in ein Davor und ein Danach", heißt es wörtlich.