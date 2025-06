Zwei Drittel der Menschen in Deutschland sprechen sich für eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro aus. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Auftrag gegeben hat.

Derzeit liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Ende Juni will die unabhängige Mindestlohnkommission eine neue Empfehlung zur nächsten Anpassung vorlegen. In diesem Gremium sind sowohl Arbeitgeberverbände als auch Gewerkschaften vertreten. Der DGB fordert seit Längerem eine Erhöhung auf rund 15 Euro. Vor zwei Jahren hatten die Arbeitgeber die Gewerkschaften in der Kommission jedoch überstimmt.

Zustimmung über Parteigrenzen hinweg

DGB warnt vor Armut trotz Arbeit

"Wir müssen in Deutschland endlich die Menschen in den Blick nehmen, die trotz Arbeit wenig Einkommen haben – manchmal zu wenig, um davon zu leben", sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi der Deutschen Presse-Agentur. Sie betonte, dass weniger als 60 Prozent des sogenannten Medianlohns als Armutslöhne gelten. "Viele Beschäftigte sind deshalb gezwungen, ergänzend staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen", so Fahimi. "Das ist inakzeptabel."