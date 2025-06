So will die Merz-Regierung schneller abschieben

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Er will Herkunftsstaaten am Bundesrat vorbei als sicher einstufen. (Quelle: Markus Schreiber)

Die Bundesregierung will künftig ohne den Bundesrat über sichere Herkunftsländer entscheiden. Menschen in Abschiebehaft sollen zudem keinen Anwalt mehr gestellt bekommen.

Die Bundesregierung hat eine Reform beschlossen, die ihre Handlungsspielräume in der Asylpolitik deutlich erweitern soll. Wie das Bundespresseamt am Mittwoch mitteilte, soll das Innenministerium künftig per Rechtsverordnung Staaten als sichere Herkunftsländer einstufen können – ohne vorherige Zustimmung des Bundesrats.