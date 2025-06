Abschiebung in ein sicheres Herkunftsland (Symbolbild): Die Liste könnte bald erweitert werden. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann/imago)

Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten könnte bald deutlich anwachsen. Nachdem das schwarz-rote Kabinett eine Formulierungshilfe des Innenministeriums für die Koalitionsfraktionen im Bundestag beschlossen hatte, könnte die Regierung in Zukunft neue Länder durch eine einfache Rechtsverordnung zur Liste hinzufügen.

Sichere Herkunftsstaaten: Das sind die Pläne

Aktuell werden sämtliche EU-Mitgliedsstaaten als sichere Herkunftsländer eingestuft. Dazu kommen in Europa Albanien , Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kosovo , Mazedonien , Montenegro , Moldau, Serbien . In Afrika haben zudem Ghana und Senegal den Status.

Nun will Innenminister Alexander Dobrindt die Liste erweitern. Dabei liegt der Fokus zunächst auf den Maghreb-Staaten in Nordafrika. Laut Koalitionsvertrag geht es um Algerien, Marokko und Tunesien. In der Vergangenheit hatte es bereits Versuche gegeben, diesen Ländern einen neuen Status zu verleihen.