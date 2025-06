Meiste Cyberangriffe kommen aus dem Ausland

"In solchen Fällen haben wir, aus meiner Sicht, keine Antwort, um das Problem an der Wurzel zu bekämpfen." Man könne nur die Infrastrukturen vom Netz nehmen, die Täter aber nicht ermitteln. Im Lagebildbericht wird explizit eine steigende Anzahl pro-russischer und anti-israelischer Angriffe erwähnt. Dabei kam es sogar zu einer Zusammenarbeit beider Lager.

Cyberkriminalität: Die Dunkelziffer ist hoch

Allerdings muss noch viel passieren. Bisher werden lediglich 32 Prozent der Verbrechen in diesem Bereich aufgeklärt. Und das ist nur die offizielle Statistik, sagt Paulus: "Gerade bei Ransomware gibt es eine große Dunkelziffer an Vorfällen, die nicht gemeldet werden – die Situation ist also noch viel schlechter, als in der Statistik erfasst. Dementsprechend müsste man die Aufklärungsquote eigentlich noch weiter herunterrechnen."