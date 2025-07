Aktualisiert am 11.07.2025 - 17:49 Uhr

11.07.2025 - 17:49 Uhr

Einem Bericht zufolge will Deutschland 50 statt 35 Kampfjets vom Typ F-35 in den USA kaufen. Das aber weist die Bundesregierung jetzt zurück.

Die Bundesregierung hat einen Medienbericht dementiert, wonach Deutschland mehr F-35-Kampfjets vom US-Konzern Lockheed Martin kaufen will als bisher geplant. Es gebe derzeit keine Pläne, weitere F-35 zu beschaffen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin zum Bericht des Portals "Politico".