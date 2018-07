Neue Umfrage

SPD kann AfD wieder überholen

Die Sozialdemokraten können in einer Umfrage zulegen – und wieder an der AfD vorbeiziehen. CDU und CSU kommen dagegen nicht vom Fleck.

Die SPD liegt in der Wählergunst wieder vor der AfD. Nachdem beide Parteien im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, in der Vorwoche gleichauf lagen, gewinnt die SPD nun einen Zähler hinzu und kommt auf 18 Prozent. Die AfD büßt dagegen einen Punkt ein auf 16 Prozent.



Die Union stagniert

CDU/CSU erreichen erneut 30 Prozent. Die Grünen liegen ebenfalls unverändert bei zwölf Prozent. Die Linke legt einen Punkt zu auf zehn Prozent. Die FDP erreicht erneut neun Prozent.

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 5. und 11. Juli insgesamt 2.368 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.