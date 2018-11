Ex-Chef des Verfassungsschutzes

Seehofer prüft offenbar Disziplinarverfahren gegen Maaßen

09.11.2018, 13:33 Uhr | küp

Erst der einstweilige Ruhestand, nun offenbar ein Disziplinarverfahren: Für Ex-Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen könnte seine "Fake News"-Rede noch weitere Konsequenzen haben.

Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen droht nach der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand obendrein offenbar ein Disziplinarverfahren. Nach Informationen von RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und "Spiegel" prüft Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Einleitung eines solchen Verfahrens. Das RND beruft sich auf Sicherheitskreise.

Konkret geprüft wird demnach, ob Maaßen gegen das Gebot zur Mäßigung bei politischen Äußerungen verstoßen hat. Nach RND-Informationen wies Maaßen persönlich am 24. Oktober einen Mitarbeiter seiner Behörde an, das Manuskript seiner umstrittenen Rede vor dem "Berner Club" ins Intranet des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu stellen.

SPD begrüßt Schritte gegen Maaßen

In dieser Rede, gehalten am 18. Oktober in Warschau vor europäischen Geheimdienstchefs, sprach Maaßen unter anderem von „deutscher Medienmanipulation“, einer „neuen Qualität von Falschberichterstattung“ und "linksradikalen Kräften in der SPD". Die deutsche Flüchtlingspolitik nannte er "naiv". Maaßen war daraufhin am Montag von Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka sagte dem RND, er begrüße es, dass das Innenministerium die Einleitung eines Disziplinarverfahrens prüfe: "Denn aus Sicht der SPD hat Maaßen gegen das Beamten auferlegte Gebot zur Mäßigung bei politischen Äußerungen klar verstoßen."