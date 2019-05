Aktuelle Zahlen veröffentlicht

Nach Kühnert-Forderungen: SPD verliert in Umfragen

06.05.2019, 10:27 Uhr | rtr, t-online.de

Die Aussagen des Juso-Chefs Kevin Kühnert wirken sich negativ auf die Umfragewerte seiner Partei aus: Die SPD verliert in der Wählergunst, alle anderen Parteien stagnieren – nur eine kann zulegen.

Die SPD verliert in der Wählergunst. Laut einer am Montag veröffentlichten Forsa-Umfrage für das RTL/ntv-Trendbarometer kommen die Sozialdemokraten mit 15 Prozent auf zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.

Aktuelle Umfrage: Die SPD verliert in der Gunst der Wähler. (Quelle: t-online.de)



Die Unionsparteien können sich demnach um zwei Punkte auf 29 Prozent verbessern, während die Werte für alle anderen Parteien unverändert blieben: Grüne 20, AfD 13, Linke neun und FDP acht Prozent. Der Befragungszeitraum für die Daten war vom 29. April bis 3. Mai 2019: Die Aussagen von Kevin Kühnert wurden am Abend des 1. Mai veröffentlicht.







Nach Meinung von Forsa-Chef Manfred Güllner verprellt die SPD mit den Kollektivierungs-Forderungen von Juso-Chef Kevin Kühnert und den eher verhaltenen Distanzierungen der SPD-Spitze frühere SPD-Wähler der Mitte. "Die SPD verkennt wieder einmal, dass sie mit Umverteilungsthemen und einem prononcierten Links-Kurs noch nie eine Wahl hat gewinnen können", so Güllner.