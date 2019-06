Regierungspräsident erschossen

Bundespräsident äußert sich zum Tod von Walter Lübcke

05.06.2019, 11:47 Uhr | nhr, AFP

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke starb an einem Schuss in den Kopf. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft. (Quelle: t-online.de)

Walter Lübcke starb durch einen Kopfschuss und wird nun vor allem in den sozialen Netzwerken verunglimpft: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nennt diese Reaktionen "widerwärtig".

Auf dem Städtetagkongress in Dortmund hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hetzkampagnen gegen den getöteten Regionalpolitiker Walter Lübcke verurteilt. Der Journalist Lothar Schmalen zitierte das Staatsoberhaupt im Kurznachrichtendienst Twitter: Das Verhalten mancher sei "widerwärtig."

Bundespräsident Steinmeier auf dem #Städtetag zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke: „Wie sich manche in den sozialen Netzwerken über den Tod dieses Mannes hermachen, ihn gerade zu begrüßen und beklatschen, das ist einfach widerwärtig.“ #ltnrw — Lothar Schmalen (@LotharSchmalen) June 5, 2019

Steinmeier verurteilte Hassangriffe und Aggressionen gegen kommunale Verantwortungsträger scharf. "Verleumdungen und Angriffe, Hasskampagnen und körperliche Gewalt gegen Stadt- und Gemeinderäte und gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind durch nichts zu rechtfertigen."





So etwas dürfe nicht geduldet werden. "Wir werden das in unserem Land nicht hinnehmen." Notwendig sei "mehr Wirgefühl in den Städten".