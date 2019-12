Pkw-Maut

Bericht: Scheuer blockiert Arbeit des Untersuchungsausschusses

18.12.2019, 11:05 Uhr | LMS

Andreas Scheuer bei einer Plenarsitzung im Bundestag: Transparenz sieht anders aus – Scheuer will offenbar bestimmte Dokumente zur Pkw-Maut zurückhalten. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Andreas Scheuer stemmt sich offenbar gegen die Aufklärung der Maut-Affäre. Dokumente, die die Arbeit des Untersuchungsausschusses unterstützen könnten, wurden offenbar unter Verschluss gesetzt.

Beamte aus dem Bundesverkehrsministerium haben laut einem "Spiegel"-Bericht Akten zur Pkw-Maut eingesammelt und als vertraulich eingestuft. Es handele sich um ebenjene Dokumente, die Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in diesem Sommer medienwirksam auf einem Handwagen in den Verkehrsausschuss geschoben hatte. Seine Devise: Transparenz zeigen. Der Minister beteuerte, dass er in der Maut-Affäre nichts zu verbergen habe.

Durch die kuriose Rückholaktion des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) liegt demnach der Schluss nahe, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses behindert werden soll. Dem "Spiegel" liegen offenbar Informationen vor, die belegen, dass die Dokumente mit der Pkw-Maut zu tun haben. Die Mitglieder des Gremiums hätten zuletzt 52 Aktenordner als Beweismittel angefordert. Sie sollten in den öffentlichen Sitzungen diskutiert werden. Ebendiese Ordner seien nun Bestandteil der Neuinspektion gewesen. Über hundert Papiere seien in diesem Zusammenhang von Scheuers Mitarbeitern neu eingestuft worden. Durch die neue Sicherheitsstufe können sie nicht mehr von sämtlichen Mitarbeitern gelesen werden. Auch seien sie dadurch nicht mehr Gegenstand der öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses.

Dem Bericht nach liegt dem "Spiegel" eine Liste der Dokumente vor, die ab jetzt in der Geheimschutzstelle lagern. Es soll sich vor allem um Unterlagen handeln, die für die Aufklärung der Affäre bedeutsam sind. Auf Nachfragen des Untersuchungsausschusses zu den neuesten Ereignissen reagierte das BMVI ausweichend. Es begründete die Einstufungen mit potenziellen Einschränkungen bei etwaigen Rechtsstreitigkeiten mit den Betreiberfirmen und mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Bieters oder Geheimhaltungsbedürfnissen des Vergabeverfahrens.

Verkehrsminister Scheuer und seine Mitarbeiter: Auf dem Rollwagen befinden sich die millionenschweren Verträge, die mit Firmen im Rahmen der geplanten Pkw-Maut abgeschlossen wurden. (Quelle: Christian Ditsch/imago images)



Für die Aufklärung der Pkw-Maut- Affäre bedeute dies, dass die jetzt als vertraulich eingestuften Akten nicht mehr in die Öffentlichkeit gelangen oder Medien zugänglich gemacht werden. Denn bei einem Verstoß gegen die Geheimhaltung müssen Abgeordnete mit empfindlichen Strafen rechnen. Das Verkehrsministerium erklärte demnach, es stehe "weiterhin für maximal mögliche Transparenz". Konkretere Angaben zu den Hintergründen machte das Ministerium nicht.







Der Untersuchungsausschuss war vergangene Woche zum ersten Mal zusammengetreten.Hier sei auch beantragt worden, Einsicht in die 52 Aktenordner zu erhalten, die nun neu eingestuft wurden. Im Januar geht die Arbeit des Ermittlungsgremiums weiter. Welche Akten dann öffentlich diskutiert werden dürften, bleibt zunächst noch unklar.