Tod von Hessens Finanzminister

Bouffier: Sorgen haben Thomas Schäfer erdrückt

29.03.2020, 16:06 Uhr

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat sich bei einer Pressekonferenz erschüttert über den Tod seines Finanzministers gezeigt. Er erinnerte an Thomas Schäfers bedeutende Rolle in der Corona-Krise.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat nach dem Tod von Landesfinanzminister Thomas Schäfer (beide CDU) an die hohe Belastung des Ministers in der Corona-Krise erinnert. Er müsse davon ausgehen, dass sich Schäfer große Sorgen gemacht habe, ob er die riesigen Erwartungen der Bevölkerung erfüllen könne, sagte Bouffier am Sonntag in Wiesbaden. "Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben."

Schäfer habe offensichtlich keinen Ausweg mehr gefunden, "er war verzweifelt und ging von uns", sagte der sichtlich erschütterte Ministerpräsident. Der Finanzminister habe bis zuletzt Tag und Nacht daran gearbeitet, diese Krise finanziell und organisatorisch zu bewältigen. Die Herausforderung durch die Corona-Krise erfordere "Besonnenheit und Tatkraft". Für beides habe auch Schäfer gestanden. "Gerade ihn hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht", sagte Bouffier.

"Herausragende Persönlichkeit"

Die Nachricht von seinem Tod habe ihn "völlig unvorbereitet" getroffen. Er sei "geschockt, fassungslos und unendlich traurig". Schäfer habe sich um das Land "höchste Verdienste" erworben. "Wir verlieren mit ihm eine herausragende Persönlichkeit, viele von uns einen treuen Freund und Weggefährten", sagte Bouffier.

Der 54-jährige Schäfer war am Samstag tot an einer Bahnstrecke aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.