300 Euro je Kind

Wann und wie Sie den Kinderbonus bekommen

10.06.2020, 08:30 Uhr | rtr

Familien: Der Kinderbonus des Konjunkturpakets soll in Teilbeträgen ausgezahlt werden (Symbolbild). (Quelle: Hans Lucas/imago images)

Der Kinderbonus als Teil des Konjunkturpakets soll in zwei Teilbeträgen an Eltern in Deutschland ausgezahlt werden. Auch die Termine dafür stehen offenbar schon fest.

Der Kinderbonus des Konjunkturpakets von 300 Euro für über 16 Millionen Kinder soll in zwei Teilbeträgen im Herbst ausgezahlt werden. Durch die Aufspaltung solle vermieden werden, dass womöglich Unterhaltsansprüche gefährdet würden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einem Regierungsvertreter.



Daher würden voraussichtlich im September und Oktober mit dem Kindergeld zwei Teilbeträge von jeweils 150 Euro überwiesen. Die Kosten beziffert das Finanzministerium auf etwa 4,3 Milliarden Euro.

Bundesregierung verspricht sich einen zusätzlichen Schub

Der Bonus ist Teil des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes, das vom Kabinett am Freitag in einer Sondersitzung auf den Weg gebracht werden soll. Die Verabschiedung im Bundestag ist für kommende Woche geplant. Die Bundesregierung verspricht sich vom Kinderbonus laut dem Reuters vorliegenden Gesetzentwurf einen zusätzlichen Schub, um die Wirtschaft nach dem Einbruch durch die Coronavirus-Krise wieder anzukurbeln.



"Hierdurch wird gezielt und kurzfristig ein zusätzlicher gesamtwirtschaftlicher Nachfrageimpuls insbesondere durch Familien mit geringerem bis mittlerem Einkommen und mehreren Kindern zur Stärkung der Konjunktur geschaffen", heißt es in dem Gesetzentwurf. Der Bonus wird von Sozialleistungen wie Hartz IV nicht abgezogen.