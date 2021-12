Söder kritisiert den Kanzler

"Merkel hätte längst mit Putin telefoniert"

21.12.2021, 09:14 Uhr | AFP

Bayerns Ministerpräsident wirft Bundeskanzler Olaf Scholz Zögerlichkeit gegenüber Russland vor. Auch in einem anderen Punkt sieht Söder bei der neuen Bundesregierung schwere Versäumnisse.

CSU-Chef Markus Söder hat das Auftreten der neuen Bundesregierung gegenüber Russland kritisiert. Seine Partei erwarte, dass Deutschland vor schwerwiegenden Entscheidungen gegenüber Russland in der Lage sei, einen Gesprächsdraht zu etablieren.

Ohne den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) namentlich zu nennen, kritisierte er dessen Vorgehen im Umgang mit Russlands Präsident Wladimir Putin als zu zögerlich: "Angela Merkel hätte längst telefoniert oder wäre schon zu einem Gespräch mit Putin unterwegs gewesen."

Mit Blick auf die angespannte Lage in der Ukraine sagte Söder, "wir machen uns große Sorgen um die Entwicklung in der Ukraine." Wer wie die neue Bundesregierung aber die eigene Bundeswehr durch gekürzte Finanzmittel schwäche, sei nicht sehr glaubwürdig und müsse auch nicht denken, Russland so beeindrucken zu können.