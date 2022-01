Auftrag Cannabis-Legalisierung

Er soll neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung werden

11.01.2022, 21:48 Uhr | dpa

Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu erlauben. Nun hat Karl Lauterbach auch einen neuen Drogenbeauftragten vorgeschlagen, der das Vorhaben umsetzen soll.

Neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung soll der SPD-Politiker Burkhard Blienert werden. Der frühere drogenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion solle auf Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an diesem Mittwoch vom Kabinett bestätigt werden, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Personalie wurde am Dienstag aus Regierungskreisen bestätigt. Blienert hatte sich unter anderem für eine neue Cannabis-Politik stark gemacht. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sprach auf Twitter von einer "großartigen Entscheidung" Lauterbachs.

Die Ampel-Koalition will eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einführen. Dadurch würden "die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet", heißt es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.