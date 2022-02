Historischer Fehler

Google macht Lambrecht zur "preußischen Kriegsministerin"

11.02.2022, 20:27 Uhr | ann, t-online

Seit Dezember ist SPD-Politikerin Christine Lambrecht deutsche Justizministerin. Google allerdings verleiht ihr auch noch ein anderes Amt, das es schon lange nicht mehr gibt.

Schnell, präzise, übersichtlich: So will Google mit den sogenannten "Knowledge Panels" Informationen transportieren. Beim Googeln prominenter Personen beispielsweise werden in den Kacheln gleich als erstes Ergebnis häufig gesuchte Informationen wie Name, Alter, Beruf, Lebenspartner oder Parteizugehörigkeit angezeigt. Bei einem Mitglied der Ampelregierung ist Google jetzt allerdings ein schwerer Fehler unterlaufen: Für Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird im Google-Informationsfeld als Amt "Preußische Kriegsministerin seit 2021" aufgeführt.

"Preußische Kriegsministerin seit 2021": Googles "Knowledge Panel" zeigte einen fehlerhaften Eintrag. (Quelle: Screenshot/T-Online)



Das preußische Kriegsministerium verwaltete von 1808 bis 1919 die preußische Armee und war für das Militär die oberste Staatsbehörde. Letzter preußischer Kriegsminister war der General Walther Reinhardt.



Kacheln generieren sich automatisch

Eine gezielte Manipulation interessierter Netznutzer scheint ausgeschlossen. Google teilt auf seinen Hilfsseiten mit, dass die Info-Kacheln automatisch generiert und durch unterschiedliche Quellen im Netz gespeist werden. In manchen Fällen arbeite man unter Umständen mit Datenpartnern zusammen, die Daten zu bestimmten Themen "wie Filmen oder Musik bereitstellen".

SPD-Politikerin Lambrecht ist seit Dezember Bundesverteidigungsministerin in der Regierung aus SPD, FDP und Grünen. Von 2019 bis 2021 war sie unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits Justizministerin und von Mai bis Dezember 2021 – nach dem Rücktritt von Franziska Giffey (SPD) – zusätzlich Bundesfamilienministerien.