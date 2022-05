LIVEKanzler-Auftritt am 1. Mai

Scholz: "Werden die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen unterstützen"

01.05.2022, 11:47 Uhr | dpa, t-online

Olaf Scholz: Zum Maifeiertag ist der Bundeskanzler in der NRW-Landeshauptstadt zu Besuch. (Quelle: Reuters)

Bei einer Mai-Demonstration in Düsseldorf tritt Bundeskanzler Olaf Scholz vor die Kameras. Verfolgen Sie seine Rede hier live. (Quelle: Reuters)

Bundesweit fordern Gewerkschaften und Tausende Demonstranten am 1. Mai bessere Bedingungen in der Arbeitswelt. Bundeskanzler Olaf Scholz tritt in Düsseldorf auf. Verfolgen Sie seine Rede hier live.

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai wird in Nordrhein-Westfalen viel Politprominenz erwartet. In Düsseldorf wird am Sonntagmittag Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer DGB-Veranstaltung kommen. Die Gewerkschaft stellt den 1. Mai diesmal bundesweit unter das Motto "GeMAInsam Zukunft gestalten". Scholz' Rede sehen Sie oben oder hier live im Video.



Ein ebenfalls für Sonntag geplanter Besuch des Kanzlers im Düsseldorfer Rathaus wurde hingegen abgesagt. Oberbürgermeister Stephan Keller war an Corona erkrankt. Er sei inzwischen zwar wieder symtomfrei, um keine unnötigen Risiken einzugehen, sehe man vom Treffen mit Scholz jedoch ab, hieß es aus Düsseldorf.

Gewerkschaften protestieren gegen Sozialabbau

Fast 60 Veranstaltungen plant der DGB in NRW. "In diesen Zeiten tiefgreifender Veränderungen stehen die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander", heißt es im Gewerkschaftsaufruf unter Hinweis auf die enormen Herausforderungen von Klimaschutz, Digitalisierung und Globalisierung.

Die Beschäftigten bräuchten eine gute Qualifizierung für die Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt. "Wir fordern die Erneuerung des Sicherheitsversprechens für einen solidarischen Sozialstaat mit guten Renten sowie einer Bürger- und Pflegevollversicherung. Sozialabbau zur Gegenfinanzierung der gegenwärtigen Krisen lehnen wir ab."

Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern deutschlandweit

Neben den DBG-Veranstaltungen stehen vor allem in Berlin und Hamburg zahlreiche weitere Veranstaltungen an – von Motorrad- oder Fahrrad-Korsos über Corona-Proteste bis hin zu vor allem Aktionen der linken und linksradikalen Szene. In Berlin gilt die besondere Aufmerksamkeit der Polizei der Demonstration "Revolutionärer Erster Mai" im Bezirk Neukölln. Erwartet werden bis zu 20.000 Teilnehmer.

In vergangenen Jahrzehnten war es dabei zu Gewaltausbrüchen von Linksautonomen gekommen. Die Polizei ist am gesamten Wochenende in der Hauptstadt mit 6.000 Beamten im Einsatz.