Als Beispiel nennt Hahn den Antrag der Union zur Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr, der am Widerstand der SPD gescheitert war. Die Union habe nach der Annexion der Krim "gegen den Widerstand der SPD" den Wehretat um die H├Ąlfte erh├Âht. Hahn erinnerte au├čerdem an eine Anzeigenkampagne der SPD im Bundestagswahlkampf 2017. "Sie titelte: 'Das will die CDU: Teure Aufr├╝stung vom Panzer bis zur Drohne. Das will die SPD: Kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni'", sagte Hahn.