Olaf Scholz macht einen aufgeräumten, fast entspannten Eindruck, als er zum Gespräch in sein großes, recht nüchternes Amtszimmer bittet. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist gerade in der Nähe, später muss Scholz noch ein wichtiges Telefonat führen. Aber Stress ? Nein, davon ist trotz der dramatischen Weltlage wenig bis nichts zu spüren.

Olaf Scholz: Erst mal bin ich sehr froh, dass es ein klärendes Gespräch zwischen Präsident Selenskyj und dem Bundespräsidenten gegeben hat. Damit ist die Sache erledigt. Und es ist gut, dass sowohl die Bundestagspräsidentin als auch die Außenministerin in der vergangenen Woche in Kiew gewesen sind. Ich habe mit Wolodymyr Selenskyj in Brüssel, Kiew und München gesprochen und viele Male telefoniert, zuletzt am Mittwoch.