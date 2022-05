Mehrere F├Ąlle in Deutschland Affenpocken-Infizierte sollen f├╝r 21 Tage in Isolation Von t-online , dpa , rtr Aktualisiert am 24.05.2022 - 19:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Karl Lauterbach und Lothar Wieler (Archivbild): Heute sprechen sie nicht ├╝ber Corona, sondern ├╝ber die Affenpocken. (Quelle: Chris Emil Jan├čen/imago-images-bilder)

RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben in einer Pressekonferenz zur Ausbreitung des Affenpockenvirus informiert. Nun wurden Impfstoffdosen bestellt.

F├╝r den m├Âglichen Fall einer weiteren Ausbreitung der Affenpocken in Deutschland sind laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach "bis zu 40.000 Dosen" Pockenimpfstoff bestellt worden. Das Vakzin namens Imvanex sei in den Vereinigten Staaten gegen Affenpocken zugelassen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande des Deutschen ├ärztetags in Bremen. Es gehe darum, vorbereitet zu sein auf eventuell n├Âtige Impfungen von Kontaktpersonen von Infizierten.

Der Impfstoff k├Ânne genutzt werden, um eine Ansteckung zu verhindern ÔÇôaber auch, um bei bereits Angesteckten den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern oder zumindest zu verz├Âgern. "Ich rechne damit, dass wir also hier eine Reserve in K├╝rze geliefert bekommen", sagte der Minister.

RKI empfiehlt Isolation

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt bei einer Infektion eine Isolation von mindestens 21 Tagen. Dar├╝ber hinaus gebe es auch eine dringende Empfehlung f├╝r Kontaktpersonen, sich f├╝r mindestens 21 Tage in Isolation zu begeben, sagte Lauterbach am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit RKI-Pr├Ąsident Lothar Wieler. Mit dieser Ma├čnahme wolle man das Ausbruchsgeschehen in Deutschland in den Griff bekommen. "Wir haben gute Chancen, diesen Erreger zu stoppen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa", sagte Lauterbach.

Durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht k├Ânne man dies in den Griff bekommen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande des Deutschen ├ärztetags in Bremen. Er betonte zugleich, was man aktuell mit den Affenpocken erlebe, sei "nicht der Beginn einer neuen Pandemie". Es handele sich um einen bekannten Erreger, und man wisse, wie man ihn bek├Ąmpfen k├Ânne.