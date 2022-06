Scholz: Entlastungen dürften nicht ausreichen

Die Bundesregierung m├╝sse pr├╝fen, was rechtlich m├Âglich sei und habe das auch zugesagt. Es k├Ânne nicht sein, dass eine krisenhafte Situation zur eigenen Profitmaximierung ausgenutzt werde.

Bei ihrem Treffen am Nachmittag noch ohne Scholz hatten die Regierungschefinnen und -chefs der L├Ąnder den Bund in einem Beschluss gebeten, "regulatorische Ma├čnahmen" zu ergreifen, um die weitere Spekulation mit ├ľl, Gas und Strom zu unterbinden und dar├╝ber hinaus die vorangegangenen Preiserh├Âhungen kartellrechtlich zu ├╝berpr├╝fen. Problem bei der kartellrechtlichen Pr├╝fung sei, dass die Beweisf├╝hrung nicht so einfach sei, erg├Ąnzte Giffey dazu.