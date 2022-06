Loading... Embed

Bislang gibt es speziell f├╝r junge Menschen das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige ├ľkologische Jahr und den Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Diese Angebote stehen jungen Frauen und M├Ąnnern unabh├Ąngig von Schulabschluss, Herkunft oder Einkommenslage bis zum Alter von 27 Jahren offen. Daneben gibt es den Bundesfreiwilligendienst als Angebot f├╝r Menschen jeden Alters.

"Aus freiwilligem Engagement w├╝rde Verpflichtung"

Bundesfamilienministerin Lisa Paus sprach sich gegen die Einf├╝hrung eines Pflichtdienstes f├╝r alle Jugendlichen aus. "Ein sozialer Pflichtdienst w├╝rde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten", sagte die Gr├╝nen-Politikerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie verwies auf die gro├če Beliebtheit der Freiwilligendienste. "Aus freiwilligem Engagement w├╝rde Verpflichtung. Wir sollten unsere jungen Menschen, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten und sich trotzdem solidarisch mit den ├älteren gezeigt haben, weiterhin die Freiheit zur eigenen Entscheidung lassen."

F├╝r den einzelnen Jugendlichen bedeute ein Freiwilligendienst eine pers├Ânliche Bereicherung, f├╝r die Gesellschaft sei er eine wichtige Unterst├╝tzung ÔÇô "auch, weil die jungen Menschen sich freiwillig engagieren und mit Herzblut bei der Sache sind", so Paus. Bereits jetzt, als freiwilliger Dienst, sei die Nachfrage gr├Â├čer als das Angebot. "Es steht den Jugendlichen aber frei, sich f├╝r oder gegen einen solchen Dienst zu entscheiden." Dabei sollte es aus Sicht von Paus auch bleiben.

Auch Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lehnte einen Pflichtdienst ab. "Eine Dienstpflicht wird es mit uns nicht geben", schrieb die FDP-Politikerin auf Twitter. ├ťber zwei Jahre lang h├Ątten sich junge Menschen f├╝r die Gesellschaft zur├╝ckgenommen, auf vieles verzichtet. "Ein staatlicher Eingriff in den Lebenslauf ist so ziemlich das Letzte, was sie jetzt brauchen."

"Lieber ├╝berlegen, wie man jungen Menschen helfen k├Ânnte"

Die Gr├╝ne Jugend kritisierte Steinmeiers Vorsto├č ebenfalls. "Statt ├╝ber einen Pflichtdienst zu diskutieren, sollte man lieber ├╝berlegen, wie man jungen Menschen helfen k├Ânnte", hie├č es von der Jugendorganisation auf Twitter. Als Beispiele wurden eine Ausbildungsgarantie, eine "echte Baf├Âg-Reform" und mehr Jugendzentren genannt.

Auch Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer zweifelt an dem Vorschlag. "Ich wei├č nicht, ob man aktuell gut ├╝ber einen Pflichtdienst streiten kann", twitterte sie am Sonntagabend. "Im Lichte von jugendpolitischem Versagen in der Pandemie und zukunftspolitischem Herumgetrampel in der Klimakrise ist es schlicht schwer zu glauben, dass man gerade kategorisch das Beste f├╝r die Jungen will", so Neubauer.