Unter Berücksichtigung der Wahlabsichten gibt es unter Unterstützern der Union die meisten Befürworter der Dienstpflicht (77 Prozent). Dahinter folgen SPD (67 Prozent) und die AfD (60 Prozent). Bei der Linkspartei und der FDP ist die Zustimmungsrate am niedrigsten. Mit 43 Prozent lehnen Anhänger der Liberalen einen verpflichtenden sozialen Dienst am häufigsten ab.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Wochenende eine Debatte über einen sozialen Pflichtdienst angeregt und dies damit begründet, dass eine Dienstpflicht die Gemeinschaft stärken könnte. "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verständnis für andere Lebensentwürfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag".