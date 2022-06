Angesichts der Preissteigerungen in Deutschland hat Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) auf Grenzen staatlicher Eingriffsm├Âglichkeiten hingewiesen. "Der Staat kann nicht alles f├╝r alle ausgleichen", sagte Heil dem Magazin "Stern" vor dem Hintergrund aktueller Forderungen nach einer Mehrwertsteuersenkung. An diesem Mittwochabend wollten die Koalitionsspitzen in Berlin dar├╝ber beraten, welche M├Âglichkeiten im Kampf gegen die Preissteigerungen in den kommenden Wochen ergriffen werden k├Ânnten.