Ministerin warnt: Warmwasser abdrehen ist "rechtswidrig"

Aktualisiert am 06.07.2022 - 04:09 Uhr

Aktualisiert am 06.07.2022 - 04:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Sachsen schr├Ąnkt ein Vermieter die Warmwasserversorgung ein, um Energie zu sparen. Bundesbauministerin Geywitz warnt: Das versto├če gegen geltendes Recht.

Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde in Sachsen hatte zuvor entschieden, warmes Wasser nur noch zu den Hauptzeiten morgens, mittags und abends zur Verf├╝gung zu stellen und dies mit den gestiegenen Energiepreisen begr├╝ndet.

"Es geht nicht darum, die Mieter zu ├Ąrgern, sondern sich auf das einzustellen, was wir im n├Ąchsten Jahr vielleicht sonst nicht mehr bezahlen k├Ânnen", hatte Genossenschafts-Vorstand Falk K├╝hn-Meisegeier sich gegen├╝ber der Deutschen Presse-Agentur verteidigt. Es gehe lediglich um einen Beitrag, sich ein wenig einzuschr├Ąnken: "Wir wollen, dass Mieter gut durch diese Krise kommen. Das Leben ist so schon teuer genug."

Mieterbund sieht Grund f├╝r Mietminderung

Das Vorgehen war unter anderem in der s├Ąchsischen Landespolitik auf Kritik gesto├čen. Ein Foto eines Aushangs, mit dem die Genossenschaft ├╝ber den Schritt informierte, sorgte in sozialen Medien f├╝r Aufregung. Der Deutsche Mieterbund wies am Dienstag darauf hin, dass fehlendes warmes Wasser ein Grund f├╝r eine Mietminderung sei.