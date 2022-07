Gasmangel im Winter? "Alles dafür tun, gut durch den Winter zu kommen"

Angesichts der Gaskrise kommt aus der FDP und der Union weiter Druck, eine Laufzeitverl├Ąngerung der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke in Betracht zu ziehen. Zugleich gewinnt die Debatte an Fahrt, wie soziale H├Ąrten abgefedert werden k├Ânnen ÔÇô auch mit Blick auf eine m├Âgliche Zuspitzung der Lage im Winter. CSU-Chef Markus S├Âder warnte am Sonntag im ARD-Sommerinterview: "Es ist ein wirkliches Chaos, das da im Winter vor uns steht. Und mein Gef├╝hl und meine Sorge ist einfach, dass der Ernst der Lage noch nicht bei allen angekommen."