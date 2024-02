Westliche Soldaten in der Ukraine? Das denken die Deutschen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den grundsätzlichen Einsatz europäischer Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen. Laut einer Umfrage hat die Mehrheit der Deutschen dazu eine klare Meinung.

Eine Mehrheit der Deutschen lehnt einen möglichen Einsatz von Soldaten aus EU-Staaten in der Ukraine ab. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, die t-online in Auftrag gegeben hat. Demnach lehnen fast 80 Prozent einen solchen Einsatz ab. Davon gaben 67 Prozent an, sie würden einem solchen Einsatz "auf gar keinen Fall" zustimmen.