Russlands Bedrohung für die Nato

Das strategische Ziel der Russen hat sich nicht geändert: die Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Der Pfad zu diesem Ziel kann variieren, aber schließt immer die Anwendung militärischer Gewalt als Option ein. Der Ukraine-Feldzug ist derzeit die größte Variable in dieser Gleichung. Verliert Russland den Krieg, wird die russische Führung neu kalkulieren müssen. Ihre Aufmerksamkeit und Ressourcen würden wahrscheinlich weiter in die Ukraine gehen, Europa würde aus dem Fokus geraten.

Die Reform sieht vor, die russische Armee in die Lage zu versetzen, militärische Operationen gegen die Nato auszuführen, sobald die politische Führung den Befehl gibt. Das ist der Zweck von Putins Militärreform. Der Kreml rechnet mit einem möglichen Krieg mit der Nato in den nächsten zehn Jahren. An der russischen Westflanke, an der Grenze zu Norwegen, Finnland und dem Baltikum, werden wir mittelfristig stärkere Truppenverbände sehen. Auch für die Ukraine sieht die Reform eine größere Streitmacht vor. Insgesamt soll die Truppenstärke auf 1,5 Millionen Soldaten erhöht werden, was machbar ist in ein paar Jahren. Putin plant eine Massenarmee wie zu Sowjetzeiten.