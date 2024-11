So wenig ist von den Bundeswehr-Milliarden noch übrig

Soldaten der Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr demonstrieren das taktische Vorgehen in einem Gebäude (Archivbild): Das Bundeswehr-Sondervermögen ist bereits weitgehend gebunden. (Quelle: IMAGO/Björn Trotzki/imago)

825 Millionen Euro. So viel Geld möchte die Bundeswehr bis 2032 für neue Dienstanzüge für ihre Soldaten und Soldatinnen ausgeben. Die Pläne für Anschaffungen bei Einsatzkampf-, Arbeits- und Sportbekleidung sowie im Bereich Dienstbekleidung hatten nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" zuletzt Kritik ausgelöst.

Denn der Bundeswehr fehlt es nach jahrzehntelangem Sparkurs an allen Ecken und Enden an moderner Ausstattung. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 und der dadurch auch für Deutschland gewachsenen Bedrohungslage hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deshalb kurz nach der Invasion die sogenannte Zeitenwende ausgerufen. Ein Teil derer war auch ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr.