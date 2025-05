Bundesamt bestätigt Verzögerung

Das Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr gab sich auf Anfrage eher zurückhaltend. "Die Firma Damen hat eine verspätete Ablieferung des ersten Schiffes angezeigt. Der Auftragnehmer erstellt aktuell mit seinen Unterauftragnehmern eine überarbeitete und belastbare Gesamtprojektplanung", heißt es in einer Stellungnahme. Ein neuer Zeitplan wird nicht genannt. Bei der Damen-Werft in Vlissingen verwies man auf vertrauliche Verträge.

Die Fregatten der 126er-Klasse sollen eigentlich die Modelle der Brandenburg-Klasse ablösen, die in den 1990er-Jahren gebaut worden. Einige dieser Fregatten werden gerade überholt und repariert. Und: Die Marine denkt bereits an die nächste Generation. "Wir müssen jetzt in die Planung für die Fregatte F127 einsteigen und dürfen sie nicht auf die lange Bank schieben", sagte Vizeadmiral Jan C. Kaack vor kurzem. Diese Klasse wurde von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) entwickelt. "Wir werden alles brauchen, was schwimmt", sagte Kaack.