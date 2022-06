Mehr Skepsis in den neuen Bundesl├Ąndern

W├Ąhrend die Zustimmung f├╝r das Sonderverm├Âgen bei der deutschen Gesamtbev├Âlkerung deutlich ausf├Ąllt, sehen deutlich mehr Menschen in den neuen Bundesl├Ąndern die Einigung kritischer als in den alten Bundesl├Ąndern. Vor allem in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Zustimmung mit 46 beziehungsweise 48 Prozent im Vergleich besonders gering ÔÇô die Bev├Âlkerung ist in diesen Landesteilen deutlich gespaltener.

Das 100 Milliarden Euro schwere Sonderverm├Âgen f├╝r die Bundeswehr soll noch in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Kreisen der Ampelkoalition erfuhr, soll es am Freitagnachmittag "im Plenum zur Abstimmung aufgerufen werden". Bis zu den Sitzungen der zust├Ąndigen Aussch├╝sse am Mittwoch solle zuvor der Wirtschaftsplan mit den konkreten R├╝stungsprojekten durch das Bundesverteidigungsministerium vorgelegt werden. Lesen Sie hier, wof├╝r die Bundeswehr die 100 Milliarden Euro nutzen will.